«Снегирек»: в Пуровском районе пройдет детский фестиваль-конкурс народов Севера

«Снегирек»: в Пуровском районе пройдет детский фестиваль-конкурс среди народов Севера Фото: pixabay.com

Юные Пуровчане готовятся к IX районному фестивалю-конкурсу детского вокального творчества народов Севера «Снегирек». В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Принять участие могут дети и подростки в возрасте до 18 лет в следующих номинациях: «Эстрадный вокал-солисты», «Эстрадный вокал - ансамбли», «Народный вокал (фольклор) - солисты», «Народный вокал (фольклор) - ансамбли». На конкурс уже поступило более 50 заявок.

Торжественное открытие начнется 27 ноября в 15:00, а 28 ноября в это же время будут подведены итоги - пройдет гала-концерт и награждение победителей.

Трансляция будет организована на официальной странице Пуровского районного центра национальных культур в соцсети «Вконтакте».

Напомним, что конкурс-фестиваль проводится раз в два года в рамках муниципальной программы «Развитие основных направлений культуры».