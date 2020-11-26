Ямальские медики будут получать выплаты за обнаружение онкозаболеваний Фото: pixabay.com

На Ямале утвердили бюджет на 2021-2023 годы. Он сформирован в условиях двух серьезных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, а также пандемии коронавируса.

Однако это не помешало сделать его социально ориентированным. Расходы в этой сфере превысят 80 процентов, а одно из приоритетных направлений - обеспечение качественной медицинской помощью.

Так, в сфере здравоохранения ожидаются некоторые изменения. Для медицинских работников предусмотрены новые выплаты. За обнаружение онкологических заболеваний врачам будут выплачивать 19 тысяч рублей, фельдешерам - 9 тысяч рублей.

Также планируется закупить 35 единиц высокотехнологичного диагностического, хирургического и лабораторного оборудования; мобильный диагностический комплекс на базе КАМАЗ для Пуровского района; четыре автомобиля скорой помощи для Салехарда, Нового Уренгоя, Муравленко и Надыма.

Кроме того, сохраняется надбавка за лечение пациентов с коронавирусом для более чем шести тысяч медиков, а также выдача бесплатных лекарств для пациентов с ОРВИ.

Остальные направления социальной сферы - улучшение жилищных условий северян, инновационное образование, социальная защита населения, поддержка людей старшего поколения и молодежи.