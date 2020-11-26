В двух ямальских селах открылись офисы МФЦ

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На Ямале открылись два новых офиса МФЦ. Они находятся в селах Белоярск и Панаевск Приуральского и Ямальского районов. Теперь граждане смогут получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».

Сегодня на территории Ямала расположены 32 отделения: 18 отделами и 14 территориальными обособленными структурными подразделениями. В Новом Уренгой отдел услуг представлен двумя офисами.

Напоминаем, что у граждан по-прежнему остается возможность получить услуги в электронном виде на сайте gosuslugi.ru или самого учреждения. Особенно это удобно для юридических лиц.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-2000-115.