Купив у мошенника зимнюю одежду, жительница Нового Уренгоя лишилась 26 тысяч рублей

Купив у мошенника зимнюю одежда, жительница Нового Уренгоя лишилась 26 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1992 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что девушка нашла в одной из социальных сетей группу о продаже одежды. Оформив заказ на доставку комбинезона и варежек, она связалась с продавцом, чтобы уточнить детали. Узнав, что перед отправкой необходимо оплатить полную стоимость товара, женщина перевела 26 тысяч рублей на счет злоумышленника. После этого лжепродавец перестал выходить с ней на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - до двух лет лишения свободы.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и совершать покупки в интернете только с проверенных сайтов. Необходимо помнить, что покупая товар по объявлению у неизвестного лица, вы рискуете стать жертвой мошенников.

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