Фото: ямальский ВИЧ/СПИД центр

На Ямале стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая продлится до 1 декабря. Ее основная цель - снижение распространения ВИЧ и информирование населения о методах своевременной профилактики.

В связи с ограничительными мерами организаторы три основных направления.

Первое - просветительское. На сайте Ямальского СПИД-Центра и в социальных сетях можно ознакомиться с «постами здоровья», где специалисты подробно рассказывают о профилактике болезни и ответят на самые волнующие вопросы. Кроме того, каждый желающий сможет проверить свои знания и пройти oонлайн-тестирование во вкладке «Меню».

Второе - виртуальный флешмоб. Таким образом ямальцы смогут выразить свою сопричастность к важной теме. Для этого нужно сфотографироваться с хэштегом #ЯмалСтопВИЧСПИД, а затем выложить фото на личной странице в соцсети «ВКонтакте» и в сообществе Ямальского СПИД-Центра, не забыв добавить одноименный хэштег .По желанию можно написать пост с призывом следить за своим здоровьем и быть примером для окружающих.

Третье - консультация психолога по телефону бесплатной «горячей линии» Ямальского СПИД-Центра: 8-800-100-25-89. Специалисты отдела медицинской профилактики ответят на ваши вопросы, помогут оценить возможные риски заражения и дадут рекомендации для дальнейших действий.

Также все желающие могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализы можно в поликлинике по месту жительства, предварительно позвонив в регистратуру.

В окружном СПИД-Центре экспресс-тестирование будет проходить 1 декабря с 16.30 до 18.30. Результат известен уже через 15 минут.