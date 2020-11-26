В Новом Уренгое жильцы старых домов и новостроек жалуются на их состояние

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов получил многочисленные жалобы от жильцов дома №7г по улице Молодежная. По их словам, пятиэтажка, которой вот уже 35 лет, находится в плачевном состоянии.

-Выехал на адрес с коллегами, чтобы встретиться с жильцами и вместе посмотреть все проблемные места. Локально здесь помочь не получится, нужен капремонт. Частично он уже был сделан в 2018 году, но, как видим, тех мер оказалось мало. Остались запах канализации в подъезде и плесень. Поручил первому заму Виктору Пузанову составить дефектную ведомость при участии жильцов дома и УК. Надо изучить объем работ и рассмотреть возможность включения в программу капремонта, - сообщил градоначальник.

Также он отметил, что современные способы ремонта не всегда соответствуют старым проектным решениям, по которым строили советские дома. Например, утепляя фасад и окна, нарушается правильная вентиляция дома.

Типовым решением для всех таких зданий должен стать не локальный капремонт, а комплексный, где будут учтены все моменты, в том числе и вентиляция с новыми приточными клапанами.

Кроме того, за решением подобной проблемы обратились и жители дома 7/2 в микрорайоне Строителей. Однако данное строение еще находится на гарантийном обслуживании у застройщика. В ближайшее время будут приняты необходимые меры.