В Салехарде интернет-мошенники обокрали пенсионера на 40 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратился местный житель 1953 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты пенсионера пытаются незаконно списать деньги, при этом в момент разговора ему пришло смс-оповещение о данной попытке.

Поверив в происходящее, северянин с радостью согласился на предложение сотрудника - застраховать банковскую карту. Мужчина продиктовал злоумышленнику все реквизиты, а после с его счета пропали 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дел, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».

Полиция Салехарду напоминает гражданам, что не стоит совершать банковские операции по указанию неизвестных лиц. По любым вопросам, касающимся карт, счетов или кредитных обязательств, необходимо обращаться в отделение банка или позвонить на горячую линию, номер которого указан на обратной стороне вашей карты.

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