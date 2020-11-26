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Житель Нового Уренгоя случайно убил брата

Ссора завязалась во время распития алкоголя
Вера ЗенинаВера Зенина
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Житель Нового Уренгоя случайно убил брата

Житель Нового Уренгоя случайно убил брата

Фото: pixabay.com

Новоуренгойский суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Было установлено, что 2 сентября в службу скорой помощи обратился мужчина. Он сообщил о своем брате 1983 года рождения, находящемся без сознания. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

В ходе расследования стало известно, что накануне братья распивали алкоголь, а позже между ними произошел конфликт. Далее обвиняемый жестоко избил потерпевшего, а наутро обнаружил его без признаков жизни.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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