Погода на Ямале на 26 ноября: пасмурно и ветер

Погода на Ямале на 26 ноября Фото: pixabay.com

В четверг, 26 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -7, ночью -10. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -7, ночью -9. Ветер 5-11 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 6-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, небольшой снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -6, ночью -10. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -11. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -8, ночью -12. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -7, ночью -9. Ветер 5-10 м/с.