Продукция Тюменского ремонтно-механического завода отмечена дипломом всероссийского конкурса

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Продукция Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ, дочернее общество АО «Транснефть – Сибирь») отмечена дипломом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Завод представил на конкурс станцию биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью до 15 куб. метров в сутки.

Станция очистки производства ТРМЗ является технически и технологически сложным промышленным объектом, при этом способным функционировать в северной климатической зоне - на территории с вечномерзлыми грунтами и температурой воздуха от минус 60 до плюс 40 градусов по Цельсию. Энергоэффективность и надежность ее работы достигается за счет использования эрлифтов (устройств, предназначенных для подъема жидкости на высоту при помощи сжатого воздуха) для рецикла ила вместо импеллерных насосов. Применяемая технология и оборудование очистных сооружений обеспечивают качество очистки сточных вод, соответствующее экологическим нормативам.

Тюменский ремонтно-механический завод с 2013 года реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая проектирование, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение. Производство данной продукции началось в связи с возрастающей потребностью организаций системы «Транснефть» в комплектации объектов трубопроводного транспорта, удаленных от инфраструктуры городских канализационных сетей, станциями очистки производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод, соответствующих современным требованиям экологической безопасности.

Справочно:

Тюменский ремонтно-механический завод основан в 1977 году и является структурным подразделением АО «Транснефть – Сибирь». Завод выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Номенклатура изделий превышает 2,1 тыс. наименований, объем производства - более 30 тыс. ед. в год.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится Росстандартом, Академией проблем качества РФ, РИА «Стандарты и качество». Мероприятие призвано содействовать развитию российского производства качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции.