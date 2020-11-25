Активисты «Полярной земли» расчистят заброшенный поселок Тадебяяха в Тазовском районе Фото: pixabay.com

Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры экосоциологического проекта «Полярная земля» проделали большую работу. Ребята очистили 3 гектара земли, собрав 144 кубометра мусора и 65 тонн металлолома.

Участникам удалось не просто убрать территорию, но и провести общественную работу с сельчанами по сохранению экологии, а также привлечь их к оказанию помощи. В 2021 году такое же экологическое мероприятие проведут в Салемале.

Кроме того, активисты планируют выйти на новую территорию, требующую восстановления экологического баланса - заброшенный поселок Тадебяяха Тазовского района.

Как рассказал директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров, в регионе реализованы все экологические проекты, запланированные на этот год.

-Мы полностью очистили остров Белый. Нам удалось вывезти с весь металлолом на переработку в Россию. На 70 процентов закончили основные работы по очистке на острове Вилькицкого. На Харасавэе подготовили место для зимовки моржей, - добавил руководитель профильного ведомства.