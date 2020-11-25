В Пуровском районе бывший сотрудник предприятия украл автотехнику на 250 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Следственный отдел Пуровского района возбудил уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области 1983 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

По данным следствия, в декабре 2019 года в отделение полиции обратился представитель одной из местных организаций. Он рассказал, что летом 2017 года бывший сотрудник предприятия незаконно вывез автотехнику, тем самым причинив ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в Московской области. Позже он признался оперативникам, что продал украденное имущество за 350 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что похожее преступление случилось в сентября прошлого года. Тогда житель Самарской области, работая на территории Пуровского района «вахтовым» методом, украл с базы детали для установки свай на сто тысяч рублей.