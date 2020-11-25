Ямальцев приглашают к участию в интеллектуальной игре к юбилею округа

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Представительство Ямала в Санкт-Петербурге при поддержке департамента внешних связей организует международную интеллектуально-развлекательную игру «Квиз», посвященную 90-летию области. Она пройдет в онлайн формате 6 декабря в 12.00 по московскому времени.

Организаторы направили приглашения друзьям и партнерам Ямала из 33 стран мира. На сегодняшний день свое участие подтвердили Чехия, Северная Македония, Киргизия, Молдова, Латвия, Болгария, Нидерланды и Словакия.

По правилам игры ведущий распределит участников на команды, члены которой будут общаться посредством видеосвязи. Их задача - ответить на вопросы о Северном регионе, его истории, географии, культуре и жителях. После подведения итогов командам-победителям отправят памятные подарки.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию до 1 декабря, заполнив форму на сайте.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (981) 192-50-02 и электронной почте: yamal-spb@mail.ru.