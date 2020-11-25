В Новом Уренгое вандалы пытаются сломать лавочки возле «Полярной совы»

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое ведется активная работа по преображению дворов и улиц. Город становится более интересный и комфортный. Все чаще появляются световые конструкции, радующие жителей.

К сожалению, эти старания перечеркиваются - некоторые люди то и дело норовят испортить малые архитектурные формы.

-Факты вандализма зафиксированы на площади возле «Полярной Совы». Граждане испытывают на прочность новые лавочки, пытаются их вывести из строя. Такие действия вызывают недоумение, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Олег Павлов.

Также, по его словам, в городе установлены камеры, которые транслируют онлайн. Если новоуренгойцы видят факты вандализма, то могут сообщить о них в полицию. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Хочется обратить внимание родителей и детей на бережное отношение к этим сооружениям. Давайте будем беречь и любить свой город, относиться с большим уважением к тому, что сделано.