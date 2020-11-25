На Ямале пройдут X Епархиальные Рождественские образовательные чтения

Фото: www.depcul.yanao.ru

Жители Ямала могут присоединиться к X Епархиальным Рождественским образовательным чтениям, которые пройдут 26 ноября в формате видеоконференции.

Напомним, что в этом году основная тема мероприятия - «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

В чтениях участвуют представители сферы культуры, образования, молодежной политики, социальной защиты, здравоохранения, религиозных и общественных организаций, работники средств массовой информации и другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами социально-культурного и духовно-нравственного развития населения.

Посмотреть трансляцию можно на специализированном сайте (ID мероприятия для подключения: 733-551-1) и на YouTube-канале Чтений.

Участников ожидают публичные лекции, видеофильм о патриотическом воспитании, виртуальное вручение дипломов и многое другое.