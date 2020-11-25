На объездной трассе Нового Уренгоя устанавливают фонари

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое ведутся работы по установке фонарей на одной из городских магистралей - Западной объездной.

Сегодня, 25 ноября, первый заместитель Виктор Пузанов побывал на объекте, где пообщался с представителями компании-подрядчика ООО «Сатурн» (г. Сургут).

-На Западной объездной очень плотное движение автомобилей, освещение тут необходимо. Также на автодороге будут установлены дополнительные отбойники для безопасности движения. К подрядчику замечаний нет, работы ведутся с опережением графика. Планируем завершить их летом следующего года, - рассказал Виктор Пузанов.

Также, по его словам, в следующем месяце начнутся пробные испытания освещения.

Кроме того, до конца года освещение появится еще на трех участках: улица Подшибякина - там уже установили фонари с современными энергосберегающими светильниками; на Северной магистрали; на улице Энергостроителей в районе Лимбяяха.

Напомним, что 2020-ый объявлен Годом дорог. На текущий период построено и отремонтировано порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс.