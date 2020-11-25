За лето в Губкинском отремонтируют два детских сада и школы

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Глава города Андрей Гаранин и депутат Заксобрания Виктор Казарин посетили городские школы и учреждения дополнительного образования, чтобы составить график ремонта на 2021 год.

Напомним, что этим летом в Детской школе искусств №2 был проделан большой фронт работ: преобразился класс хореографии, кабинеты кройки и шитья, изобразительного искусства и музей. Также поменялся дизайн в коридорах - он стал стильным и современным. Однако на этом перемены не закончатся.

Как рассказал заместитель директора учреждения, летом предстоит отремонтировать корпус А. Необходимо обновить пол и потолки, выровнять и покрасить стены, заменить освещение.

Объем работ большой, поэтому ремонт в учреждении планируют уже сейчас.

Также не оставят без внимания и коррекционную школу, где обучаются особенные дети: с ограничениями слуха и зрения, с задержкой психического и речевого развития. Зданию насчитывается уже более 20 лет, несмотря на то, что ремонт здесь делается регулярно, задач на будущее лето достаточно.

-Надо постоянно уделять внимание даже тем объектам, которые ремонтировали в этом году. На объекты выезжаем со специалистами, чтобы лично все оценить - на месте проблемы сразу видны и понятны, - отметил Андрей Гаранин.

Кроме того, масштабные работы пройдут в детских садах «Теремок» и «Сказка». Есть планы по капитальному ремонту крыши и фасада школы №4. И это - только часть перемен. В конце декабря сдадут два детских сада в 1-м и 6-м микрорайонах, а в начале следующего года приступят к строительству школы №3.