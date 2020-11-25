В салехардских школах после каждого урока проводят влажную уборку

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Во всех салехардских школах продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Ежедневно проводится дезинфекция помещений, проветривание классов и коридоров. Кроме того, в них установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

-Влажную уборку мы проводим ежедневно на переменах между уроками, обязательным является обеззараживание воздуха и сквозное проветривание помещений, когда в них не находятся дети. Генеральную уборку помещений мы проводим не реже двух раз в неделю, - рассказала директор школы №1 Ирина Юркова.

Также, по ее словам, вход и выход из здания организован для каждого класса по четырем потокам. Расписание составлено таким образом, что промежуток между уроками составляет 20 минут. Это позволяет избежать тесного контакта в коридорах во время перемен.

Ношение маски для учеников носит рекомендательный характер. Обязательное использование средств индивидуальной защиты предусмотрено только для работников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающего персонала.

Напоминаем, что со второй четверти, которая началась 9 ноября, школьники 1-5 классов занимаются очно, а учащиеся 6-11 классов переведены на дистанционный режим до 30 ноября.