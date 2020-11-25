На Ямале сильно подорожали сахар и подсолнечное масло Фото: pixabay.com

На Ямале повысились цены по сравнению с декабрем 2019 года. На потребительские товары и услуги - 1,8%; на продовольственные товары - 2,7%; на непродовольственные товары - 3,2%. А вот тарифы на услуги населению снизились на 1,2%.

Среди продуктов питания больше всего подорожал сахар - 24,8%; масло подсолнечное - 14,1%; крупа и бобовые - 13,6%; сыр - 9,3%; макароны - 5,7%; рыба и морепродукты - 3,8%; фрукты и овощи - 3,6%. Зафиксировано снижение цен на яйца - 1,3%. Алкогольные напитки остались по такой же стоимости.

Среди непродовольственных товаров произошло повышение цен на табачные изделия - 7,5%; моющие и чистящие средства - 5,4%; медикаменты - 4,3%; мебель - 2,9%. Рост цен на электротовары, трикотажные изделия, ткани, обувь, одежду и белье составил менее 1%. Наблюдалось снижение цен на телерадиотовары - 1,2%. Стоимость дизельного топлива выросла незначительно - менее 1%, на бензин - 2,3%.

Среди наблюдаемых видов услуг больше всего возросли тарифы на связь - 7,4%; коммунальные услуги - 3,9%; бытовые - 3,1%; жилищные - 2,4%; дошкольного воспитания - 2,3%; медицинские - 2,0%. Рост тарифов на ветеринарные услуги, зарубежного туризма, гостиниц и правового характера не превысил 1%. Отмечено снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта - 18,0%, физической культуры и спорта - 13,9%; банков - 2,8%.