В Лабытнанги «сотрудник банка» пригрозил пенсионерке потерей денег, если она не скажет реквизиты карты Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1948 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 12 ноября ей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются снять деньги. Чтобы спасти сбережения, необходимо продиктовать реквизиты банковской карты. Не заподозрив обмана, женщина сообщила все данные, после чего произошло списание 4 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Наказание за это - до шести лет лишения свободы.

Полиция Лабытнанги призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Если на ваш телефон поступают сомнительные звонки от сотрудников банка, рекомендуется прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты.

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