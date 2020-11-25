На Ямале запретили охоту на водоплавающую дичь Фото: pixabay.com

Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО всерьез озабочен сохранностью дикого северного оленя. На сегодняшний день его численность составляет не более 18 тысяч.

В связи с этим власти продлили запрет на охоту данных особой до 2024 года. Ранее он действовал с 2015 по 2020 годы. Запрет снимут лишь после того, как численности вида станет более 20 тысяч.

Кроме того, по распоряжению губернатора с 2021 года вводятся новые правила в период весенней охоты на водоплавающую дичь. Они будут действовать в семи зонах покоя общей площадью 745 тысяч гектаров сроком на 3 года.

Речь идет о введении запрета в течение 10 календарных дней в мае на определенных территориях охотничьих угодий, сформированных на путях миграции водоплавающей дичи для отдыха.

Напоминаем, что в этом году было выдано 619 охотничьих билетов и почти 20 тысяч разрешений, а также зарегистрировано более 35 тысяч охотников.