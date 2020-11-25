В Ямальском районе усилят работу по взаимодействию с населением

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Ямальского района провел онлайн совещание по вопросам взаимодействия с администрацией села Сеяха.

-Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, вовремя устранять разрывы и несогласованность между муниципалитетами, - сказал Андрей Кугаевский в своем вступительном слове.

Также он отметил, что каждое обращение граждан должно быть рассмотрено. При этом не важно, как оно принято администрацией - через личное общение, электронную почту или социальные сети.

В первую очередь Андрей Кугаевский и Станислав Вануйто обсудили исполнение бюджета и строительство площадки временного накопления отходов. Сейчас на территории будущего полигона уже возвели конструкцию арочного типа. Сначала мусор будут складировать и сортировать, позже его отправят на переработку.

Также глава поселения подвел предварительные итоги работы. Одним из главных по своим результатам стал проект «Зеленой Арктики», направленный на расчистку территории села от металлолома.

Стоит добавить, что такие совещания пройдут со всеми главами поселений.