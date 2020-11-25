Двум педагогам Салехарда присвоили почетные звания

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Глава Салехарда Алексей Титовский поздравил педагогов окружной столицы и вручил им заслуженные награды за нелегкий труд.

-Учителя посвящают свою жизнь по-настоящему важному и самоотверженному делу - воспитанию подрастающего поколения салехардцев. Профессионализм, неравнодушный подход и ответственность позволяют нашей молодежи добиваться высот на самых разных уровнях, - написал он в своем «Instagram».

Зиновия Ивановна Губогло 37 лет отдала сфере образования, из них 23 года она проработала на Ямале. Сейчас женщина трудится в должности заместителя директора по научно-методической работе СОШ № 2. За профессионализм и добросовестную работу ей присуждено звание «Заслуженный работник образования ЯНАО».

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Также за многолетний честный труд знаком отличия «Почетный наставник» награждена Елена Васильевна Аникина. Женщина работает методистом центра детского творчества «Надежда» вот уже 40 лет.

-От всей души поздравляю с заслуженными наградами. Желаю терпения, талантливых и послушных воспитанников, удовольствия от любимого дела. Здоровья и благополучия, - добавил Алексей Титовский.