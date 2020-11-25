В Надыме откроют три новых детских сада на 705 мест

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети "ВКонтакте"

На Ямале продолжается реализация нацпроекта «Демография», в рамках которого строятся современные детские сады, три из них - в Надыме.

Вчера, 24 ноября, Дмитрий Жаромских лично осмотрел ход работ. Так, подрядная организация «Запсибгазпром-Газификация», которая возводит учреждение в мкр. Олимпийский, готовится сдать объект уже в декабре. Сейчас строители заканчивают благоустройство прилегающей территории.

Близится к завершению и реконструкция бывшего детского сада «Юнга». Сейчас там идут отделочные и шпаклевочные работы, покраска, также завершается устройство декоративных потолков и светильников.

-Несколько выбиваются из графика строители детского сада «Ромашка». Об этих проблемах мы знаем, ситуация находится на контроле. Перед подрядчиками поставили задачу: завершить все строительные работы к следующему учебному году, чтобы уже 1 сентября детский сад встречал малышей, - рассказал глава Надыма.

Стоит добавить, что ввод в эксплуатацию новых детских садов на 705 детей позволит полностью закрыть потребность в местах для малышей до 3-х лет.

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