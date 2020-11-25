Погода на Ямале на 25 ноября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 25 ноября Фото: pixabay.com

В среду, 25 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -6, ночью -10. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -7, ночью -12. Ветер 8-12 м/с.

Надым: пасмурно, - утром и вечером - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -13. Ветер 8-10 м/с.

Губкинский: пасмурно Днем -8, ночью -11. Ветер 8-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, к ночи пойдет снег. Днем -8, ночью -11. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -10. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -8, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.