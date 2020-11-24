Пытаясь спасти деньги, жительница Тарко-Сале перевела мошенникам более 130 тысяч рублей

Жительница Тарко-Сале перевела мошенникам более 130 тысяч рублей, пытаясь спасти сбережения Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района обратилась 33-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что 18 ноября потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что неизвестные лица пытаются изменить ее номер мобильного телефона в личном кабинете. Чтобы сберечь деньги, необходимо перевести их на счет другого банка. Не заподозрив обмана, женщина перечислила 132 тысячи рублей на реквизиты, указанные злоумышленником.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что в похожу ситуацию попал и житель Ноябрьска. Поверив, что с его карты списываются деньги, мужчина сообщил преступникам все реквизиты, после чего действительно лишился 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность. Насколько бы убедительно ни звучал голос человека, не стоит продолжать с ним разговор. Подобную информацию необходимо уточнять у сотрудников вашего банка, номер которого указан на оборотной стороне карты.