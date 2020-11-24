В Уренгое переселения из аварийных домов ожидают 800 семей

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Заместитель главы Пуровского района Дмитрий Криницын посетил стройплощадки Уренгоя, где проверил готовящиеся к сдаче многоквартирные дома. В ходе визита его сопровождал глава поселка Олег Якимов.

На сегодняшний день в Уренгое признаны непригодными для проживания 83 здания площадью 69,9 тысяч кв. метров, расселению подлежат 1 182 квартиры. В августе строительная фирма «Промтехмаш» сдала жилой дом на 136 квартир в 1-ом микрорайоне, куда активно переселяются жители расселяемых авариек.

Этот же застройщик возводит еще два дома по улице Попенченко на 162 квартиры. В настоящий момент они находятся в завершающей стадии: построены все этажи, ведется внутренняя отделка внутренних помещений. Их ввод позволит полностью расселить жителей домов, признанных аварийными до 2017 года.

Однако для полного решения жилищной проблемы Уренгою необходимо построить квартиры еще для 800 семей. Так что потребность в новом строительстве на территории поселка остается высокой.