Оформив кредит у мошенников, жительница Салехарда лишилась 70 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Салехарда обратилась девушка 1997 года рождения, пострадавшая от действий мошенников.

Было установлено, что потерпевшая отправила в один из банков заявку на оформление потребительского кредита. В скором времени ей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником учреждения. Далее он сообщил, что кредит успешно одобрен, однако для получения денег нужно оплатить страховку и курьерскую доставку документов. Данные услуги стоили более 70 тысяч рублей.

На тот момент такой суммы у девушки не нашлось, поэтому она одолжила ее у знакомых. Не заподозрив обмана, северянка перевела деньги злоумышленникам, которые перестали выходить на связь. Деньги за кредит она так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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