На Ямале выполнили более миллиона тестов на коронавирус

Фото: www.yanao.ru

Ямал занимает лидирующую позицию в стране по количеству выполняемых тестов на коронавирус. По состоянию на 24 ноября в округе проведено 1 030 104 исследований. Таких показателей удалось достичь за счет всеобщей проверки граждан с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Также в регионе продолжают работу 20 ПЦР-лабораторий, 13 из которых действуют на базе государственных медицинских организаций.

В аэропортах Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма и Ноябрьска организованы мобильные пункты, где у всех прибывающих пассажиров с симптомами ОРВИ берут анализ. В среднем на Ямале ежедневно выполняется около 10 тысяч исследований.

Как рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, с начала пандемии было закуплено все необходимое оборудование. Оно предназначалось как для действующих лабораторий, так и для открытия новых.

Также он отметил, что в ближайшее время планируется открытие ПЦР-лаборатории в Приуральском районе. Таким образом все муниципалитеты округа будут обеспечены собственными пунктами тестирования, что позволит сократить время ожидания результата.

Кроме того, с 12 ноября четыре лаборатории округа перешли на круглосуточный режим работы - в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги.

-Показатель заболеваемости отражает уровень тестирования населения. Именно своевременная диагностика позволяет оперативно начать лечение пациентов и остановить дальнейшее распространение коронавируса, - отметила главный внештатный специалист по лабораторной диагностике департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Бикбулатова.