За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более трех миллионов рублей Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября, зарегистрировано 29 подобных преступления, ущерб от которых превысил 3 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Надыма, которой позвонила некая женщина, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщил, что на имя северянки оформлен необоснованный кредит. В ходе разговора аферистка убедила женщину перевести ей 995 тысяч под предлогом сохранности денег и поиска злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.