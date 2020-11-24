«На улице был мороз»: в Аксарке бабушка выкинула из окна 11-месячную внучку Фото: pixabay.com

Лабытнангский городской суд вынес приговор в отношении жительницы села Аксарка. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Было установлено, что женщина, находясь под действием алкоголя, выбросила из окна квартиры свою 11-месячную внучку. Ребенок оказался на улице без верхней одежды при температуре -8 градусов.

К счастью, трагедии удалось избежать. Малышка приземлилась на лежавший снег, который смягчил падение. Благодаря своевременной помощи, она отделалась лишь кровоподтеком на правой голени.

Что касается бабушки, то она всячески отрицала свою причастность и утверждала, что ничего не помнит. Однако доводы стороны защиты и самой подсудимой были опровергнуты гособвинителем и шестью присяжными, которые также присутствовали на заседании. Они единогласно вынесли обвинительный вердикт.

Учтя все доводы, суд назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Одновременно назначено и дополнительное наказание - ограничение свободы на срок один год.