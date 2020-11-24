В преддверии День матери салехардцев ожидает праздничная программа

Фото: www.salekhard.org

В День матери салехардцев ожидает праздничная программа, подготовленная учреждениями культуры и молодежной политики. Все мероприятия пройдут в онлайн формате.

Так, 24 ноября в соцсетях Центра культуры и спорта «Геолог» артисты скажут слова благодарности мамам и бабушкам через строки стихотворений. Кроме того, с 26 по 29 ноября пройдут мастер-классы «Подарок для мамы».

Для подписчиков Центральной библиотечной системы будут представлены две презентации. Одна - об истории праздника «Мир такой огромный подарила мама»- 26 ноября. Вторая - посвященная мамам и бабушкам «Мир начинается с детства» - 27 ноября. Также будет организован мастер-класс «Подарок маме» и видеопоздравления воспитанников детских садов - 24 ноября.

В аккаунтах культурно-досугового центра «Наследие» покажут литературно-музыкальную композицию «Стихи для мамы» - 27 ноября.

Салехардский центр молодежи подготовил акцию в соцсетях «Мама, я люблю тебя». Участникам предлагается сделать памятную открытку и придумать оригинальное поздравление. Чтобы принять участие, необходимо опубликовать фото или видео с признанием в любви к маме и добавить хэштег #МамаЯтебяЛюблю! Также в рамках акции пройдет онлайн-мастер-класс по изготовлению открытки.