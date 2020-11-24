Ямальские волонтеры бесплатно сдают тесты на COVID-19

Фото: www.yanao.ru

Ямальские добровольцы, находящиеся на передовой в борьбе с коронавирусом, бесплатно проходят тестирование на наличие инфекции. Инициатором идеи выступило руководство окружного Центра медицинской профилактики, а затем ее поддержал департамент здравоохранения ЯНАО.

Сегодня тестирование проходят 79 юношей и девушек из девяти муниципалитетов округа. Они ежедневно приходят на помощь ямальцам, которые лечатся от COVID-19 или вынуждены соблюдать самоизоляцию в силу возраста. Несмотря на то, что выполнение всех заявок производится бесконтактно, волонтерам нужно быть здоровыми и не подвергать возможному риску других.

В числе первых тестирование прошли активисты из Шурышкарского района, Губкинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Сейчас число тех, кто помогает ежедневно, несколько уменьшилось, так как большинство волонтеров работают. Вместе с тем, нагрузка на остальных возросла.

-Нагрузка на волонтеров увеличилась. В округ поставлены лекарства для 86 тысяч бесплатных наборов от ОРВИ. Также мы доставляем препараты болеющим коронавирусом. Наши добровольцы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками, масками, защитными экранами и противочумными костюмами. В то же время для нас важно защитить наших активистов, поэтому организовано тестирование, - рассказала руководитель регионального штаба акции #МыВместе Ольга Калугина.

Сейчас на Ямале официально зарегистрированы 211 добровольцев. За одни лишь сутки на портал акции #МыВместе и по телефону горячей линии поступают десятки заявок. Чаще всего жители просят купить продукты и доставить лекарства хроническим больным.

Кроме того, студенты, получающие медицинские специальности, продолжают оказывать поддержку медработникам в колл-центрах и регистратурах. В среднем за сутки это 40 человек по округу.

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