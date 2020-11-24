Житель Ханымея залез в чужую квартиру и украл телевизор с деньгами Фото: pixabay.com

В дежурную часть Пуровского района поступил звонок от сотрудника уголовного розыска. Он сообщил о задержании 38-летнего мужчины, который совершил кражу в поселке Ханымей.

По данным следствия, преступник взломал входную дверь одной из квартир и проник внутрь. Обыскав помещение, он прихватил телевизор и две тысячи рублей.

В полицейском участке мужчина признался в содеянном. Что касается похищенного имущества, то его вернули частично, некоторую сумму обвиняемый успел потратить на собственные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что это не единственный случай, когда пуровчане лишаются своих вещей по вине преступников. Еще одной жертвой вора оказался мужчина, у которого украли сумку в придорожном кафе. В ней находились деньги, банковские карты и серебряная цепочка. Таким образом, ущерб составил более 13 тысяч рублей.

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