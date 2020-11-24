«Славим человека труда!»: на Ямале выбрали лучшего пекаря

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший пекарь».

За победу боролись работники предприятий хлебопекарной промышленности из семи муниципалитетов Ямала. Окружную столицу представляла Татьяна Пальчун.

Также свои кулинарные способности продемонстрировали три студента филиала Ямальского многопрофильного колледжа из Лабытнанги.

Домашним заданием было приготовить каравай, фирменный хлеб, пирог и мелкую выпечку. В итоге на суд жюри представили более 30 работ, некоторые из них приготовили по уникальным рецептам.

Из представленных шедевров больше всех поразил луковый хлеб, тыквенный и с кунжутом, а также из кукурузной муки. Однако особого внимания удостоился хлеб из Муравленко, испеченный в виде тыквы и с таким же вкусом.

Призовые места среди работников предприятий хлебопекарной отрасли и организаций общественного питания распределились следующим образом:

1 место – Ирина Спацкая, Ноябрьск

2 место – Ольга Безручко, Муравленко

3 место – Шармах Аветисян, Лабытнанги

Среди студентов:

1 место – Анастасия Олейникова

2 место – Ирина Коротаева

3 место – Владислав Грицук

Победителям и призерам вручили дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры.