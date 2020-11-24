«Педагогический вернисаж»: в Пуровском районе выберут лучших художников

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В поселке Уренгой стартовал VI районный конкурс-выставка «Педагогический вернисаж». Он проводится на базе детской художественной школы для популяризации творчества талантливых педагогов и развития изобразительного искусства в районе.

Победителей определят в нескольких номинациях: «живопись», «графика» и «декоративно-прикладное творчество». Лауреаты I, II и III степеней получат денежное вознаграждение.

Посмотреть работы можно в выставочных залах Уренгойской ДХШ и районного историко-краеведческого музея в течение трех дней.

Оценивать уровень преподавателей будут высококвалифицированные специалисты: доктор педагогических наук и профессор института искусств Московского педагогического государственного университета Сергей Игнатьев; стипендиат Министерства культуры РФ и член Союза художников России Александр Створ; руководитель Уренгойской ДХШ и член Союза художников России Василий Краснобородкин.