В Губкинском парк снегоуборочнй техники пополнится новыми машинами

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Губкинские дорожники выезжают убирать снег на новой технике. При поддержке губернатора Дмитрия Артюхова город получил 15 новых машин, 10 из них - снегоуборочные. Также округ увеличил финансирование на содержание улично-дорожной сети.

-В прошлый зимний период мы значительно увеличили объем вывезенного снега - около 130 тысяч кубометров. В этом году уже взяли хороший темп и отработаем еще более эффективно. Зимой наши жители должны с комфортом ходить и ездить по улицам города, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

Для очистки и вывоза снега приобретено четыре КамАЗа с объемом кузова вдвое больше - 20 кубов, грейдер, трактор для очистки тротуаров, бульдозер, а также комбинированная дорожная машина для посыпки и патрульной очистки улиц. Водители, работающие на новой технике, сразу же ощутили ее преимущество.

-Раньше было пять погрузчиков, на данный момент у нас их семь - это дает возможность более оперативно убирать снег с улично-дорожной сети. К тому же объем кузовов у новых машин больше, соответственно, мы в два раза быстрее вывозим то, что вывозили ранее. Время и расход топлива тоже уменьшаются, - сообщил директор МУП «Автодорсервис» Юрий Ладиненко.

Напоминаем, что уборка городских улиц проходит ежедневно с 8:00 до 17:00 на протяжении всего сезона. Когда выпадают обильные осадки, то рабочие выходят в ночь. Только за одну смену они вывозят до тысячи кубометров снега.