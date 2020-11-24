Житель Челябинской области украл телефон у продавщицы из Пурпе Фото: pixabay.com

В полицию поселка Пурпе обратилась продавщица одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что 21 ноября у нее украли сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Перед пропажей он лежал на прилавке в торговом зале.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался житель Челябинской области 1983 года рождения. Выяснилось, что он уже имеет судимость и нигде не работает. В отделении полиции злоумышленник сознался в содеянном и добровольно отдал украденный телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему выдана повестка об обязательной явке.

Напоминаем, что еще одна кража сотовых телефонов произошла в Новом Уренгое. Тогда банда вахтовиков избила и ограбила двух мужчин. Общий ущерб составил примерно 28 тысяч рублей.

Преступников удалось задержать в ближайшее время. Ими оказались трое мужчин, работающих в Новом Уренгое вахтовым методом. Двое из них, ранее судимых, проживают в Кемеровской области, еще один - в Краснодарском крае.