В Приупальском районе водитель легковушки влетел во фронтальный погрузчик

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на региональных дорогах зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек погиб, а трое получили травы.

Одно из происшествий случилось 23 ноября в 19:20 на 2 километре автодороги «Подъезд к с. Харсаим» Приуральского района. Водитель, находившийся за рулем «Лады», не учел плохую видимость и врезался в стоящий фронтальный погрузчик. В результате аварии мужчина и его пассажир получили травмы.

Второе ДТП случилось в ночь на 23 ноября около 02.00. Причиной трагедии стала высокая скорость. Разогнавшись, водитель 1991 года рождения наехал на снежный вал, из-за чего машина резко опрокинулась и, оказавшись на встречной полосе, столкнулась с автогрейдером, убиравшим снег. Стоит добавить, что дорожные работы проходили с нарушением соответствующих норм.

Также напоминаем, что с начала 2020 года на ямальских дорогах произошло 4 224 аварии, в которых 43 человека погибли и 410 травмированы, в их числе 35 детей.

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