В Тарко-Сале врачи узких специальностей работают в составе ковидных бригад

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Пуровском районе продолжают выявлять новые случаи COVID-19, не уменьшается и количество телефонных звонков о вызове врача на дом. Так, в Тарко-Салинскую ЦРБ с этой просьбой ежедневно обращаются не менее 200 человек. В связи с этим было принято решение усилить работу по выезду терапевтов, а также привлечь к этому узких специалистов.

Бригада врачей выезжает по списку, который готовит регистратура на основе поступивших вызовов. Четыре медика оказывают помощь на дому утром, а три - после обеда.

-Практически все узкие специалисты у нас вовлечены в рабочий процесс: сейчас мы не разделяем терапевтов, все работают в одном звене, все на первичках. Учитывая большую нагрузку, мы приостановили плановый прием к узким специалистам, но экстренную помощь мы обязаны оказывать, - рассказал заведующий поликлиникой Тарко-Салинской ЦРБ Мурад Балабеков.

Врачи работают до позднего вечера и без выходных. Если они не успевают обслужить все вызовы, поступившие в этот день, их переносят на следующий и фиксируют первыми в очереди.

Всем пациентам при обращении выдают лекарственные наборы и объясняют - какой препарат, когда и в каких дозировках принимать.

Если это повторный вызов, медики оценивают динамику - лучше стало больному или хуже, корректируют лечение или назначают дополнительное обследование. Если состояние человека продолжает ухудшаться, согласовывают госпитализацию в отделение для зараженных COVID. Чаще всего в этом нуждаются люди преклонного возраста.