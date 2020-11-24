В Лабытнанги начался решающий этап голосования за самых почетных граждан

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

В Семи лиственницах наступил решающий этап голосования конкурса «Гордость твоя, Лабытнанги!» Финалисты определены в каждой из семи номинаций.

Как сообщила глава города Марина Трескова, в итоговом перечне находятся знакомые многим имена и фамилии, а также наименования коллективов и организаций.

-Кто достоин звания доброволец года? А кто благотворитель года? Может быть, вы уже решили, кто реализовал самый лучший проект? Наш конкурс посвящен горожанам, и именно вы предлагали своих кандидатов для того, чтобы всем вместе отметить самых активных, неравнодушных, успешных земляков, чтобы еще раз сказать каждому спасибо. Не оставайтесь безучастными, голосуйте! - призвала жителей градоначальница.

Напоминаем, что голосование проходит на портале «Живем на Севере» на платформе «Решай!».

-Лично для меня все претенденты достойны награды. Именно поэтому считаю справедливым, если вы, жители Семи лиственниц, скажете свое решающее слово, - добавила Марина Трескова.