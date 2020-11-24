Погода на Ямале на 24 ноября: выглянет солнышко

Погода на Ямале на 24 ноября Фото: pixabay.com

Во вторник, 24 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -11, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -9, ночью -12. Ветер 6-10 м/с.

Надым: ясно. Днем -11, ночью -13. Ветер 6-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -12, ночью -14. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -11, ночью -13. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -11, ночью -13. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -10, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -9, ночью -12. Ветер 5-8 м/с.