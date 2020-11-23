В Пуровском районе увеличили бюджет на подготовку к Новому году

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Ямал продолжает наряжаться к Новому году. Не стал исключением и Пуровский район.

Так, на центральной площади Тарко-Сале создадут ледяной городок по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Дизайн-проект был выбран горожанами на портале «Живем на Севере». Подрядная организация уже приступила к воплощению идеи. Все работы завершатся до середины декабря.

В этой же тематике отметят праздник и уренгойцы. На площади КСК «Уренгоец» установят большую двускатную горку и две маленьких, также будут присутствовать фотозоны.

В Пурпе и Пурпе-1 на новогодние праздники воцарится мир Диснея. Здесь появятся горки, трон для фотографирования и ледяные фигуры мультипликационных героев с подсветками и прожекторами, во главе которых будет символ года - Бык Фердинанд.

В Ханымее построят два ледовых городка, объединенных одной тематикой - 90-летие Ямала. Главным украшением новогоднего праздника будет 12-ти метровая ель, подаренная сельчанам Дмитрием Артюховым.

В Пуровске площадь на перроне оформят светодиодными фигурами. Установят елку, горку и фотозону.

Заполярный Самбург в этом году полностью обновит праздничное убранство: село украсят новыми элементами уличного освещения.

В Халясавэй и Харампур также прибудут новогодние герои в светодиодном исполнении: Дед Мороз, Снегурочка, ненец на оленьей упряжке и сказочные животные. Ни в одном поселении не отметят зимние праздники без елок и горок.

-Год был очень непростым для всех, и наша задача - сделать так, чтобы пуровчане, особенно юные жители, ощутили атмосферу любимого праздника как можно раньше, а не под бой новогодних курантов. С этой целью мы увеличили финансирование поселений, и максимально серьезно подошли к этому вопросу, - рассказал глава района Антон Колодин.

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