Фото: www.salekhard.org

В Салехарде продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.

На данный момент свои знания показали 172 ученика. Они отвечали на вопросы в области астрономии, мировой художественной культуры, математики, французского языка и биологии. Сегодня у школьников - русский язык.

Напоминаем, что в олимпиаде участвуют более 1 300 учеников из 7-11 классов. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены к региональному этапу.

По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, с этого года победители и призеры получат денежную награду в 30 и 15 тысяч рублей.

Стоит добавить, что муниципальный этап проводится в традиционном формате - школах по месту обучения. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, соблюдаются все необходимые требования.

Так, в каждой аудитории проходит генеральная уборка, работает рециркулятор воздуха и предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Для максимального разобщения участников составлен график входа, также ребятам измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. По необходимости школьникам выдают маски и перчатки.