В Губкинском колл-центр по вопросам о COVID-19 принял более трех тысяч звонков

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Губкинский колл-центр городской больницы по вопросам о COVID-19 принял уже более трех тысяч звонков. Напомним, что он начал работать с 9 ноября.

В последнее время количество обращений значительно уменьшилось. Если в первые дни телефон не замолкал ни на минуту, и люди ожидали, как они писали в соцсетях, по 30-40 минут, то сейчас уже появляется свободное время, когда нет звонков. То есть население уже получило ответы на свои вопросы.

-Чаще всего обращаются с больничными листами. Человек хочет знать гарантированно, когда, с какого по какое число, у него будет больничный лист. Очень много звонков поступает по результатам анализа, - рассказала куратор колл-центра Елена Сычевская.

Телефон колл-центра 8-800-350-22-28. Звонки принимаются каждый день. С понедельника по пятницу - с 8 до 19 часов, в субботу - с 8 до 14 часов, в воскресенье - с 9 утра до полудня. Одномоментно на линии работают 3-4 оператора.

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