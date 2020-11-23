Жителю Лабытнанги грозить пять лет тюрьмы за найденные у реки патроны Фото: pixabay.com

На Ямале стартовала оперативно-профилактическая акция «Оружие», которая уже начала давать результаты. Так, у жителя Лабытнанги нашли патроны от карабина, на которые не было разрешения.

Было установлено, что 26 сентября мужчина нашел двадцать патронов калибра 5,6 мм на берегу протоки Шома-Посл. Не подумав о последствиях, северянин решил оставить боеприпасы у себя дома, где их и обнаружили полицейские.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Наказание за это - лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - обязательство о явке.

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