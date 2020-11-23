Жители Салехарда могут проголосовать за «Лучший букет для мамы»

Фото: МВК им. Шемановского, соцсеть "ВКонтакте"

Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского объявил о начале голосования за «Лучший букет для мамы.

Напоминаем, что ранее учреждение сообщило о начале конкурса, приуроченного к празднованию Дня матери. Желающим было необходимо сделать букет из любых доступных материалов, которые могут сохранять свои свойства на протяжении длительного времени.

В итоге бороться за победу предстоит 53 участникам. Работы оказались настолько интересными и разнообразными, что выбрать лучшую очень сложно.

Голосование проходит в группе «Букет для мамы» соцсети «ВКонтакте» до 25 ноября.

Стоит добавить, что День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. Главная его цель - не только показать важность роли мамы в жизни каждого человека, но и поддержать традиции нежного и бережного отношения к женщине.