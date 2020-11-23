Более 110 ямальцев обратились на «горячую линию» по оказания бесплатной юридической помощи

Фото: Прокуратура ЯНАО

Ямальская прокуратура подвела итоги «горячей линии» по оказанию бесплатной юридической помощи. Всего за поддержкой обратились 111 человек.

Разъяснять гражданам их права взялись специалисты регионального отделением Ассоциации юристов России, а также сами сотрудники прокуратуры.

Больше всего граждане интересовались, как восстановить свои социальные, трудовые, пенсионные и жилищные права. Кроме того, ряд вопросов касался соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, а также их постановке на профилактический учет. Еще одна важная тема, интересующая жителей - существующие меры социальной поддержки семей и порядок их получения.

Все обратившиеся получили разъяснения по своим вопросам.

Прокуратура округа напоминает, что каждый гражданин, располагающий сведениями о нарушениях закона, может сообщить их в «Интернет-приемную», открытую на официальном сайте прокуратуры автономного округа, или записаться на прием в госучреждение по месту жительства.

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