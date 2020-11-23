«Убедили взять кредит»: жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам 200 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя потребительский кредит. Далее аферист хитростью убедил женщину самой оформить кредит на 200 тысяч рублей. Сделав это, она перевела деньги на счет временной ячейки для их хранения. Получив желаемое, преступник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, а при поступлении сомнительных звонков положить трубку и обратиться в свой банк.

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