В салехардском МВК состоится презентация проекта «Человек Севера» в формате дополненной реальности

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В музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского состоится презентация проекта «Человек Севера», снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Мероприятие пройдет 23 ноября в 16.00.

Это второй экскурсионный тур с использованием очков Microsoft HoloLens, реализующийся в рамках национального проекта «Культура». Разработка мероприятия осуществляется музеем совместно с московской компанией Magnet.

Особенность новой экскурсии - наличие игрового контента, способствующего наибольшему погружению в реалии человека Севера. Надев очки, посетитель сможет взаимодействовать с разными персонажами и собирать артефакты, знакомясь с минувшими историческими эпохами.

Герои проекта: охотник, купец, воин, рыбак, оленевод, собирательница, хранительница очага и шаман. Они расскажут зрителю о том, как удалось адаптироваться к суровым условиям и создать богатую культуру.

Гидом виртуального путешествия станет «оживший» артефакт - антропоморфная личина, отражающая духовные представления о мире и месте человека в нем.

В отличии от предыдущего проекта, реализованного на выставке «Время мамонта», где экскурсия задана определенным маршрутом, зритель сможет самостоятельно выбрать последовательность знакомства с экспозициями.

Индивидуальный тур с дополненной реальностью станет доступным для посетителей уже в декабре.

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